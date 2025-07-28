Bilecik'te Otomobil ile Motorlu Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil ile Motorlu Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik merkezinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motorlu bisiklet çarpıştı. Motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde otomobil ile motorlu bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Işıklı ile Altay sokaklarının kesiştiği noktada meydana geldi. Işıklı Sokak üzerinde seyir halindeki Abdulsamet Y. idaresindeki 11 ABE 099 plakalı motorlu bisikleti ile Altay Sokak üzerinde seyir halindeki Serkan Ş. idaresindeki 11 AJ 508 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 ABE 099 plakalı motorlu bisiklet sürücüsü Abdulsamet Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 gündür yanan Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler

Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu

Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polis ateş açarak durdurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.