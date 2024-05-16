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Bilecik'te Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Bilecik merkezde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Park 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Berna M. yönetimindeki 16 AFV 350 plakalı otomobil ile Laleli Sokak üzerinde seyir halindeki Uğur P. idaresindeki 11 SF 320 plakalı otomobille sokakların kesiştiği kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada, 11 SF 320 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki Mirza A. ile 4 yaşındaki Yavuz P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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