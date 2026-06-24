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Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Bilecik'te otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Bereket köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa Kazım M. idaresindeki 54 LA 713 plakalı otomobil, İznik-Pamukova kara yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçe içerisindeki ağaca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Musa Kazım M. ile araçta yolcu olarak bulunan Orhan A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kafa travması şüphesi bulunan ve hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Orhan Adıgüzel'in ileri tedavi için Bursa'ya sevk edileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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