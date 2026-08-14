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Bilecik'te Ot ve Çalılık Yangını Büyümeden Söndürüldü

Bilecik'te Ot ve Çalılık Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Bilecik'te Pelitözü Göleti yolu üzerinde çıkan ot ve çalılık yangını, bahçe sahibi tarafından itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan söndürüldü. Yangında olumsuzluk yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te ot ve çalılık yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Pelitözü Göleti yolu üzerinde bulunan bir alanda ot ve çalılık yangını çıktığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Küçük çapta meydana geldiği öğrenilen yangın, bahçe sahibi tarafından itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan ivedilikle söndürüldü.

Öte yandan, yangında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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