Bilecik'te Orman Yangını Nedeniyle D-650 Karayolu Kapandı

Bilecik'te Orman Yangını Nedeniyle D-650 Karayolu Kapandı
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Bilecik'te 4 gün önce başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek D-650 karayolunu çift taraflı ulaşıma kapattı. Birçok köy tedbir amaçlı boşaltıldı ve Osmaneli ilçe merkezinde trafik kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı.

Bilecik'te orman yangını etkisini iyice arttırırken D-650 karayolu çift taraflı ulaşıma yapatıldı.

Bilecik'te 4 gün önce başlayan orman yangını bugün öğleden sonra rüzgarın etkisiyle büyürken bir çok köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevler Bilecik-İstanbul, İstanbul-Antalya D-650 karayoluna çift taraflı ulaşırken, araç trafiği kontrollü bir şekilde Osmaneli ilçe merkezinde verildi. Uzun kuyruklar oluştuğu trafiğin yangının durumuna göre başka güzergahlara kaydırılacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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