Bilecik'te Orman Yangını Nedeniyle D-650 Karayolu Kapandı
Bilecik'te 4 gün önce başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek D-650 karayolunu çift taraflı ulaşıma kapattı. Birçok köy tedbir amaçlı boşaltıldı ve Osmaneli ilçe merkezinde trafik kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı.
Bilecik'te orman yangını etkisini iyice arttırırken D-650 karayolu çift taraflı ulaşıma yapatıldı.
Bilecik'te 4 gün önce başlayan orman yangını bugün öğleden sonra rüzgarın etkisiyle büyürken bir çok köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevler Bilecik-İstanbul, İstanbul-Antalya D-650 karayoluna çift taraflı ulaşırken, araç trafiği kontrollü bir şekilde Osmaneli ilçe merkezinde verildi. Uzun kuyruklar oluştuğu trafiğin yangının durumuna göre başka güzergahlara kaydırılacağı öğrenildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa