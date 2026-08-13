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Bilecik'te Orman Yangını: 100 Dönüm Kül Oldu

Bilecik'te Orman Yangını: 100 Dönüm Kül Oldu
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Bilecik'te elektrik direğinden çıktığı değerlendirilen yangın rüzgarla büyüdü. 4 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale sonucu alevler kısmen kontrol altına alındı, 100 dönüm alan zarar gördü. Bilecik-Sakarya yolu kısa süre trafiğe kapandı.

Bilecik'te 3 saat önce başlayan orman yangınında 100 dönümlük alan kül olurken, alevler kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesi Taşçı ve Akkaya mevkilerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bugün öğleden sonra Habaş Gaz Dolum Fabrikası arkasında elektrik direğinden çıktığı değerlendirilen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler mermer fabrikalarının bulunduğu Taşçı mevkiine hızla ilerlerken, 4 helikopter, 4 su tankeri, 15 arasöz, 5 itfaiye aracı havan ve karadan müdahale etti. Alevler kısmen kontrol altına alınırken, alevlenen bölgelerde söndürme işlemi devam ediyor.

Öte yandan alevlerin Bilecik-Sakarya kara yoluna yakın bir yerde olması nedeniyle yol kısa süreli araç trafiğe kapatılırken, ardından jandarma tarafından kontrollü bir şekilde yeniden açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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