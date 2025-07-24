Bilecik'te Orman Yangını: 3 Ev Yandı, Dumanlar Yükseliyor

Bilecik'te Orman Yangını: 3 Ev Yandı, Dumanlar Yükseliyor
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Bilecik'te Bakırköy-Vezirhan hattında orman yangını devam ediyor. Yangın sebebiyle Selçik köyü boşaltıldı, ancak diğer köylerde hasar olmadığı bildirildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.

Bilecik'te orman yangınının olduğu Bakırköy- Vezirhan hattında alevlenmenin olmadığı, sadece dumanların yükseldiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mekece-Vezirhan arasında sıradağların bulunduğu yaklaşık 25 kilometrelik alandan sadece dumanların yükseldiği belirtildi. Yangın sonucunda 3 evin yandığı Selçik köyünün boşaltıldığı öğrenilirken, diğer köylerde hasar olmadığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, şu anda yaralanan kimsenin olmadığını ve öğlen saatlerine doğru etkili olması beklenen rüzgarın atlatılması halinde yangını kontrol altına almanın mümkün olacağını ifade edildi.

Yangının önünü kesmek için çalışmalar devam ediyor

Öte yandan, alevlerin bölgedeki Medetli, Üyük, Borçak, Kazancı, Kızılöz ve Ciciler köyleri için tehdit oluşturduğu aktarıldı. Ekipler yangının önünü kesmek için setler oluşturuyorlar. An itibariyle havadan ve karadan soğutma işlemleri devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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