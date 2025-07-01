Bilecik'te Orman Yangını: 100 Vatandaş ve Hayvanlar Tahliye Ediliyor

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'teki yangına karadan ve havadan müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Kuyubaşı'nı ve Erenköy'ü hayvanlarıyla beraber tahliye ediyoruz. 100 vatandaş ve 100 küsur da hayvanı güvenli alanlara alıyoruz" dedi.

Bilecik'te öğleden sonra Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüme devam ederken, Kuyubaşı köyünde 25 vatandaş, 35 küçükbaş ve Örenköy'de ise 90 vatandaş, 60 küçükbaş, 40 büyükbaş yerleşimlerinden tahliye edildi.

"Kuyubaşı'nı ve Erenköy'ü hayvanlarıyla beraber tahliye ediyoruz"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Hem AFAD hem jandarmamızla tahliyeye başladık. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma hep beraber arazideyiz. Hem karadan hem de havadan tüm çalışmalar titizlikle devam ediyor. Sahadayız. Arazözler, iş makineleri, sahada. Havada şu anda 3 helikopter çalışmalarını yapıyor. Meteorolojiden bilgileri istedik. Ona göre tedbirlerimizi yine alıyoruz. İlgili birimlerimizle, AFAD ve jandarma ile Kuyubaşı'nı ve Erenköy'ü hayvanlarıyla beraber tahliye ediyoruz. Sayı vermek gerekirse, 100 vatandaş ve 100 küsur da hayvanı güvenli alanlara alıyoruz" dedi. - BİLECİK