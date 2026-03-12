Bilecik'te okul servis araçları denetlendi
Vezirhan Beldesi'nde Jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetleyerek güvenlik ve evrak kontrolü yaptı. Tüm araçların gerekli kriterlere uygun olduğu tespit edildi.
Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, Vezirhan Beldesi İlkokulu önünde okul servis araçlarını kontrol etti. Yapılan denetimlerde tüm araçların gerekli evrak ve güvenlik kriterlerine uygun olduğu tespit edildi. Ekipler, herhangi bir ihlale rastlamazken, cezai işlem uygulanmadığı bildirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerin öğrencilerin güvenliği için düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı