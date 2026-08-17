Bilecik'te Yeni Eğitim Dönemi Güvenlik Tedbirleri Masaya Yatırıldı
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında video konferansla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, vatandaş güvenliği çalışmalarının yanı sıra yeni eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde alınacak tedbirler ve spor müsabakalarındaki güvenlik uygulamaları ele alındı.
Bilecik'te yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında düzenlenen Genel Değerlendirme Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra yeni eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde yürütülecek güvenlik uygulamaları ele alındı.
Öte yandan, spor müsabakalarında alınacak tedbirler de toplantının gündeminde yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı