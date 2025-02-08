Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Bilecik'te Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi

Bilecik'te Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, okul çevrelerinde ve servis araçlarında gerçekleştirilen denetimlerle çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir uygulama gerçekleştirdi. 33 ekip ile yapılan denetimde, 541 şahıs ve 96 personel kontrol edildi ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim ve faaliyet gösterdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca; okul çağındaki çocuk ve gençleri, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak amacıyla okulların çevresi adeta kuş uçurtmuyor. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması kapsamında; 33 ekip, uygulama noktasında 43 ekip ve 96 personel icra edildi. Faaliyet sonucunda 541 şahıs, 16 okul ve çevresi, 22 okul servis aracı, 13 metruk bina, ve 36 işyeri kafe, kahve, oyun salonu, içki bayi ve benzeri yer kontrol edildi.

Uygulama esnasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı bilgilendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
img

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"
img

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü
Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

Devasa servetinden hangi kuruma ne bıraktı? İşte tüm detaylar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.