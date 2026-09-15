Bilecik’te okul çevrelerinde 857 kişi denetlendi

Bilecik'te jandarma ekiplerince okul çevrelerinde bulunan 857 kişi denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından üç ayrı periyotta düzenlenen uygulamaya 92 personel katıldı. Denetimlerde 857 şahıs, 24 okul servis aracı ve 21 okul çevresi kontrol edilirken, ayrıca 126 iş yerinde denetim yapıldı.

Öte yandan, kontrollerde herhangi bir idari işlem uygulanmazken, trafik cezası kesilmedi ve herhangi bir araç trafikten men edilmediği, denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanılmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı