Haberler

Bilecik’te okul çevrelerinde 857 kişi denetlendi

Bilecik’te okul çevrelerinde 857 kişi denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te jandarma ekiplerince okul çevrelerinde bulunan 857 kişi denetlendi.

Bilecik'te jandarma ekiplerince okul çevrelerinde bulunan 857 kişi denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından üç ayrı periyotta düzenlenen uygulamaya 92 personel katıldı. Denetimlerde 857 şahıs, 24 okul servis aracı ve 21 okul çevresi kontrol edilirken, ayrıca 126 iş yerinde denetim yapıldı.

Öte yandan, kontrollerde herhangi bir idari işlem uygulanmazken, trafik cezası kesilmedi ve herhangi bir araç trafikten men edilmediği, denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanılmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

Maç bitti olanlar oldu!
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı

Yapılan şikeyi gözyaşlarıyla anlattı: En az 3 gol ye, yoksa...
Biyonik kulağı 3 yıl sonra takılan Ayşegül yeniden duymaya başladı

3 yıldır duyamayan Ayşegül'e mutlu son! İşte yaşanan an
'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının tanıtımı yapıldı

Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Ahilik mirası kitap oldu
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü
Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda liderleri: Merkezi yönetim devri bitiyor

Birleşik Krallık'ta tarihi çıkış! 3 liderden ayrılık mesajı