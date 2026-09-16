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Bilecik’te okul çevreleri ve servisler denetlendi

Bilecik’te okul çevreleri ve servisler denetlendi
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Bilecik’te çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetlendi.

Bilecik'te çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetlendi.

Bilecik'e bağlı bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldeleri ile Küplü köyündeki okullarda 3 ayrı periyotta denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 3 ilkokulda 257, 2 ortaokulda 179 öğrenci ile 15 servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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