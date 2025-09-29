Bilecik'te Öğrencilere Trafik Eğitimi

Bilecik'te, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme ve uygulamalı eğitim verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Trafik Eğitimi ile çocuklarımızın trafikte güvenlik bilincinin artırılması hedefliyoruz. Genç nesillerin trafikte bilinçli ve kurallara uygun hareket etmesinin, güvenli yarınlar için önemli" dedi. - BİLECİK