Bilecik'te Öğrencilere Trafik Eğitimi

Bilecik'te Öğrencilere Trafik Eğitimi
Bilecik'te Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen trafik eğitimi etkinliğinde, öğrencilere trafik kuralları ve güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, güvenli bir gelecek için çocukların bilinçli hareket etmelerinin önemini vurguladı.

Bilecik'te, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme ve uygulamalı eğitim verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Trafik Eğitimi ile çocuklarımızın trafikte güvenlik bilincinin artırılması hedefliyoruz. Genç nesillerin trafikte bilinçli ve kurallara uygun hareket etmesinin, güvenli yarınlar için önemli" dedi. - BİLECİK

