Bilecik'te Öğrencilere Trafik Bilinci Eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü öncülüğünde öğrenciler için trafik bilinci eğitimi düzenledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik anlamlı bir eğitim gerçekleştirildi. Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Uygulamalı eğitim ile öğrenciler, trafik işaretleri, yaya geçitleri ve güvenli yol kullanımı konusunda hem teorik hem de pratik bilgi edinme fırsatı buldu. Etkinlik, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemi vurgulanarak son buldu. - BİLECİK