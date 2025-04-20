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Bilecik'te Öğrenci Taşıyan Otobüse Tır Çarptı: 18 Yaralı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir öğrenci taşıyan otobüse arkadan çarpan tır sonucunda 18 kişi yaralandı. Olayda, arızalanan otobüs emniyet şeridinde dururken, tırın çarpmasıyla birçok kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrenci taşıyan otobüse arkadan tırın çarpması sonucunda oluşan trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Bursa istikametinden Eskişehir yönünde ilerleyen M. F. idaresindeki 60 BD 791 plakalı tur otobüsü Bozüyük'te arızalandı. Arızayı gidermek için emniyet şeridinde duran otobüse aynı istikamette ilerleyen O.Ö.'nün kullandığı 34 CVE 347 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 1 öğretmen, 15 öğrenci, yedek şoför ile tır şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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