Bilecik'te Öğrenci Servis Şoförlerine Güvenlik Eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenci servis aracı şoförlerine yönelik düzenlediği eğitimde, öğrenci güvenliği, servis araçları mevzuatı ve davranış kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, öğrenci servis aracı şoförlerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Eğitim kapsamında şoförlere, öğrenci güvenliği, servis araçları mevzuatı, iletişim ve davranış kuralları başlıklarında bilgiler verildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması ve trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yapılan çalışmalara dikkat çekildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Öğrencilerimizin güvenliği için bu tür eğitim faaliyetleri aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
