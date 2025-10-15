Haberler

Bilecik'te Narkotik Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi gözaltına alarak muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların 'Bağımlı olma, örnek ol' çağrısına destek vermesini istedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
