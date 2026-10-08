Bilecik'te narkotik ekipleri metamfetamin ele geçirdi, 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te narkotik ekipleri metamfetamin ele geçirdi, 1 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalarda 1 araç ve 1 şahıs üzerinde arama yapıldı; metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde suçundan 1 şüpheli yakalanarak işlem başlatıldı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1 araç ve 1 şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramada, çeşitli miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyonda, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı