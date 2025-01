Bilecik'te Narkokapan-9 Operasyonu: 1 Ton Uyuşturucu ve 13 Milyon Hap Ele Geçirildi

Bilecik dahil 77 ilde yapılan 'Narkokapan-9' operasyonunda 1 ton 50 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, müdürlükleri dahil 77 ilde 'Narkokapan-9' operasyonunda 2 bin 795 şüpheli yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel,47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Erzurum, Adana, Trabzon, Ankara, Zonguldak, Konya, Adıyaman, Antalya, Bolu, Samsun, Edirne, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Diyarbakır, Niğde, Malatya, Kilis, Balıkesir, Rize, Kocaeli, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Mersin, Siirt, Batman, Çankırı, Sakarya, Amasya, Tekirdağ, Burdur, Ordu, Iğdır, Denizli, Karaman, Sivas, Tokat, Hatay, Giresun, Kahramanmaraş, Isparta, Muğla, Kırşehir, Uşak, Aksaray, Hakkari, Şırnak, Muş, Çorum, Nevşehir, Düzce, Sinop, Kırklareli, Bartın, Kütahya, Bilecik, Aydın, Ardahan, Osmaniye, Erzincan, Van, Karabük, Elazığ, Kastamonu, Yozgat, Afyonkarahisar, Ağrı ve Artvin'de operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda Bilecik dahil olma üzere 1 ton 50 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonunda 2 bin 795 şüpheli yakalanırken, haklarında soruşturma başlatıldı" denildi. - BİLECİK