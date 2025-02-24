Bilecik'te Nafaka Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Şahıs Tutuklandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kimlik sorgusunda, nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen B.T. isimli şahıs yakalanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Bilecik'te nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen şahıs yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezinde kimlik sorgusu yaptıkları B.T. isimli şahsın, 'Nafaka Hükümlerine Uymamak' suçundan aranma kaydı olduğunu tespit etti. B.T. yakalanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa