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Bilecik'te Nafaka Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Şahıs Tutuklandı

Bilecik'te Nafaka Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Şahıs Tutuklandı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kimlik sorgusunda, nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen B.T. isimli şahıs yakalanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Bilecik'te nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen şahıs yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezinde kimlik sorgusu yaptıkları B.T. isimli şahsın, 'Nafaka Hükümlerine Uymamak' suçundan aranma kaydı olduğunu tespit etti. B.T. yakalanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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