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Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi ile Park Sokak'ın kesiştiği kavakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinden Tepebaşı mevkiine seyir halinde olan Görkem D. idaresindeki 11 ABZ 293 plakalı motosiklet ile sokaktan caddeye çıkış yapan Mustafa U. idaresindeki 34 FD S03 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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