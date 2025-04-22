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Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıya müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Mert Ç. idaresindeki 11 ACK 292 plakalı motosiklet, Gonca Sokak kavşağına geldiğinde Abdullah Y. idaresindeki 34 CON 01 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mert Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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