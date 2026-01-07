Haberler

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve yolcusu hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsüne ceza kesildi.

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Arapdede Köy yolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Emin Ç. idaresindeki 11 EC 004 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Osman Ö. idaresindeki 05 AAJ 059 plakalı minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Emin Ç. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kerime Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

29 bin 99 TL ceza

Öte yandan 05 AAJ 059 plakalı minibüs sürücüsü Osman Ö.'nin sürücü belgesi bulunmadığı ve araç muayene süresi geçmiş olduğundan 29 bin 99 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti

TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi

Camideki görüntüleri tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı