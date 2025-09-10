Bilecik'te Motosiklet ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halinde özel halk minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik- Bozüyük kara yolu Karayolları kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Atatürk Bulvarı Yediler Kavşağı istikametine seyir halindeki Talha C. idaresindeki 11 ACK 493 plakalı motosiklet Bilecik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önüne geldiğinde park halinde kavşağa doğur hareket eden Abdülkerim A. idaresindeki 11 HO 1044 plakalı özel halk minibüsü ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK