Bilecik'te motosiklet ve ATV sürücülerine trafik denetimi

Bilecik'te motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik güvenlik odaklı trafik deneti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda sürücülerin kask kullanımı, koruyucu ekipmanları, sürücü belgesi ve araçların mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Denetimlerde eksikliği bulunan sürücülere ilgili kanunlar çerçevesinde bilgilendirme yapılırken, gerekli idari işlemler de uygulandı. Ekipler, özellikle kask ve koruyucu ekipmanın kazalarda hayati önem taşıdığına dikkat çekerek sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Kask hayat kurtarır, koruyucu ekipman kazaların etkisini azaltır. Güvenli sürüş bilinçle başlar" dedi. - BİLECİK