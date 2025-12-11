Haberler

Bilecik'te motosiklet ve ATV sürücülerine trafik denetimi

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik güvenlik odaklı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülerin kask ve koruyucu ekipman kullanımı kontrol edildi, eksiklikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik'te motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik güvenlik odaklı trafik deneti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda sürücülerin kask kullanımı, koruyucu ekipmanları, sürücü belgesi ve araçların mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Denetimlerde eksikliği bulunan sürücülere ilgili kanunlar çerçevesinde bilgilendirme yapılırken, gerekli idari işlemler de uygulandı. Ekipler, özellikle kask ve koruyucu ekipmanın kazalarda hayati önem taşıdığına dikkat çekerek sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Kask hayat kurtarır, koruyucu ekipman kazaların etkisini azaltır. Güvenli sürüş bilinçle başlar" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title