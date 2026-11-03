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Bilecik'te motosiklet park halindeki tıra çarptı, sürücü ağır yaralandı

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Bilecik'te motosiklet park halindeki tıra çarptı, sürücü ağır yaralandı
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Bilecik'te seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle park halindeki tıra çarptı. Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü park halinde tıra çarparken, ağır yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; cadde üzerinden askeri istikametine seyir halindeki 16 ATM 342 plakalı motosiklet sürücüsü Tarık K. (25) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yolun sağ tarafında park halindeki 57 AAL 214 plakalı tıra çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Tarık K. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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