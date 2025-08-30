Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinden seyir halindeki 11 ABZ 094 plakalı motosiklet sürücüsü Ege Ç. bir anda aracın direksiyon hakimiyet5ini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalensin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK