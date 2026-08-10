Bozüyük'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bilecik-Bozüyük yolu Alibeydüzü mevkiinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Rıdvan Ş. yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet kontrolden çıkarak kaydı. Sol omuz ve sol diz bölgesinden hafif yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik-Bozüyük yolu Alibeydüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıdvan Ş. idaresindeki 11 ADD 516 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaydı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Ş., sol omuz ve sol diz bölgesinden hafif şekilde yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı