Bilecik'te motosiklet kazası; 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'e bağlı Dereşemsettin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emre Y. idaresindeki 16 ACH 448 plakalı motosiklet, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kayarak devrildi. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralıya ilk müdahale yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı