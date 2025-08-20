Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Bilecik merkezinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü Hüseyin C. yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bilecik seyir halinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 11 ABP 918 plakalı motosiklet sürücü Hüseyin C., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

