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Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir motosikletin yaya çarpması sonucu 75 yaşındaki F.C. hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü E.U. ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16: 00 sıralarında Haceloğlu Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine seyir halinde olan E.U., (17) nun kullandığı 11 ACC 196 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan F.C., (75)ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ambulansıyla Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesine kaldırıldı. Yaya F.C., hastanende yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü E.U., ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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