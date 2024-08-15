Bilecik'te Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Birel 1 Sokak üzerinde seyir halindeki Mustafa D. idaresindeki 67 LD 590 plakalı hafif ticari araç ile Arda Sinan T. yönetimindeki 16 AZJ 163 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK