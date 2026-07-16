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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Hasan K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı,

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Beşevler Köyü mevkii Pamukova-İznik karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halindeki 54 AKM 349 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarparak devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Hasan K. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'nın İznik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralanın hayati tehlikesinin olmadığı örenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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