Bilecik'te motosiklet kazası: 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyü mevkiinde İznik-Pamukova karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilara D. idaresindeki 44 AFE 865 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Dilara D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı