Bilecik'te fabrika servis minibüsü otomobile arkadan çarptı, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Bilecik'te fabrika servis minibüsü otomobile arkadan çarptı, 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te fabrika servis minibüsü otomobile arkadan çarptı, 4 kişi yaralandı

Bilecik'te fabrika servis minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bilecik'te fabrika servis minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza; Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Abdullah Özberber (52) yönetimindeki 11 S 0008 plakalı minibüs, ışıklarda yavaşlayan Yusuf Sönmez (24) 41 AIH 512 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Yusuf Sönmez ile araçlar içinde yolcu olarak bulunan Şaban B. (37), Burak K. (16), Müslüm A. (35) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıları sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te fabrika servis minibüsü otomobile arkadan çarptı, 4 kişi yaralandı

Bilecik'te fabrika servis minibüsü otomobile arkadan çarptı, 4 kişi yaralandı

Bilecik'te fabrika servis minibüsü otomobile arkadan çarptı, 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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