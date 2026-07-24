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Bilecik'te hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Bilecik'te hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı, meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı, meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolu Kepirler Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kara yolunda seyir halindeki 17 ABB 674 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Levent M. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan Feride M., Ebrar M. ve Zümra M. yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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