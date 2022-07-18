Bilecik'te makilik çıkan yangın büyümeden söndürüldü Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesi Akkaya mevkiinde bulunan bir fabrikanın arkasında bulunan makilik alanda henüz nedeni bilinemeyen sebeple yangın çıktı. Yangına Bayırköy Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri anında müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Öte yandan soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bayırköy Bilecik 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bilecik'te makilik çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.