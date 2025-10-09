Haberler

Bilecik'te Mahkeme Çıkışı Kavga: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, iki aile arasında mahkeme çıkışında yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı. Araç sürücüsü, karşı tarafın üzerine sürerek kaza yaptıktan sonra sopalarla karşılıklı saldırılar yaşandı.

Bilecik'te iki aile arasında mahkeme çıkışı yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı. Aracını 3 kişinin üzerine süren şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik ve Eskişehir'de yaşayan ve iddialara göre aralarında husumet olan iki aile, 'velayet' davası için adliyeye geldi. Ertuğrulgazi Mahallesi Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda görülen dava sonrası iddialara göre Bilecik'te ikamet eden aile, karşı tarafın aracına sopayla zarar verdi. Bunu gören araç sürücüsü E.F., yanında bulunan R.U. ile adliye çevresinde tur atarak aracına zarar veren kişiyi bulmaya çalıştı. O esnada Y.Z., V.M. ve Y.M.'yi gören araç sürücüsü E.F., aracını şahısların üzerine sürdü. Şahıslar kaçarak kurtulurken, araç istinat duvarına çarparak durabildi. Olay sonrası iki grup sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan E.F., R.U., V.M. ve Y.M., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
ABB'den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi

Soruşturma başlatılan ABB'den sürpriz Melek Mosso kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
ABB'den sürpriz karar! Melek Mosso konseri iptal edildi

Soruşturma başlatılan ABB'den sürpriz Melek Mosso kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.