Haberler

Bilecik'te Kuş Çarpması Yangın Çıkardı

Bilecik'te Kuş Çarpması Yangın Çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te elektrik tellerine kuş çarpması sonucu çıkan otluk yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bilecik'te elektrik tellerine kuş çarpması sonucu çıkan otluk yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bayırköy beldesi yakınlarında meydana geldi. Elektrik tellerine bir kuşun çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar, alt kısımda bulunan kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri ve 29 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu

Orta Doğu yangın yeri! Suudilerin can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada

Görme engelli genç metro raylarına düştü! Dehşet anları kamerada
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' soruna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından

İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti

İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi: 20 binden fazla asker var
İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

Tüm biletler tükendi! Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye çıkmaktan vazgeçti
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu

Uyandığında hayatının şokunu yaşadı: Yanındaki adam kocası değildi!