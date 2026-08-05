Kur'an Kursu Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi
Bilecik'te Kayı Boyu Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine, emniyet ekipleri tarafından dijital güvenlik, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bilinçli kullanımı ve temel güvenlik bilinci konularında eğitim verildi. Eğitimlerin periyodik olarak süreceği bildirildi.
Bilecik'te Kur'an kursu öğrencilerine güvenlik eğitimi verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Kayı Boyu Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelindi. Eğitimde öğrencilere dijital dünyada güvenli hareket etme, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru ve bilinçli kullanımı ile temel güvenlik bilincinin kazandırılmasına yönelik bilgiler aktarıldı.
Öte yandan, emniyet ekipleri, çocukların erken yaşta güvenlik konusunda bilinçlenmesini amaçlayan eğitimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtirken, doğru bilginin güvenli bir geleceğin temelini oluşturduğuna dikkat çekildi.