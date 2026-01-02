Haberler

Kontrolden çıkan traktör iş yerine daldı

Güncelleme:
Bayırköy Beldesi'nde tansiyonu düşen sürücünün kontrolünü kaybettiği traktör, temizlik malzemeleri satan bir iş yerine daldı. Kazada yaralanan olmadı, ancak iş yerinde maddi hasar oluştu.

Bayırköy Beldesinde meydana seyir halindeki 16 FCN 64 plakalı traktör sürücü M.G.'nin iddiaya göre direksiyon başında tansiyonu düştü. Kontrolden çıkan traktör temizlik malzemeleri satan bir iş yerine daldı. İş yerinin ön camından içeri giren traktör sürücü ve iş yerindekiler kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

