Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan biri hastaneye sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere Gölpazarı-Hamidiye karayolunda seyir halindeki 34 JJ 752 plakalı otomobil sürücüsü Selami Ç. (59) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçarak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü Selami Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Nuran Y., Rüstem G. ve Mustafa D. yaralandı. Yaralılardan 3'ü olay yerinde tedavisi yapılırken, Mustafa D., tedbir amaçlı Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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