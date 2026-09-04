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Bilecik'te Otomobil Şarampole Uçtu: Ölen veya Yaralanan Yok

Bilecik'te Otomobil Şarampole Uçtu: Ölen veya Yaralanan Yok
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Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza; Bilecik'in Bozüyük ilçesi Eskişehir-Bozüyük karayolu Muratdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ankara'dan Bursa istikametine seyir halindeki 06 EOE 355 plakalı otomobil sürücüsü Musa Ç. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Hacı Ali Ç., Medine Ç, ve Ayşegül Ç. kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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