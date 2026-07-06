Haberler

Bilecik'te otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik-Yenişehir yolu Dereşemsettin köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada sürücü Gülçin Ö. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Yenişehir yolu Dereşemsettin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülçin Ö. idaresindeki 26 AFJ 278 plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Gülçin Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı

Bakanlığı harekete geçiren görüntü!
New York semalarında seyreden deniz uçağı nehre sert iniş yaptı: 2 yaralı

Deniz uçağı nehre sert iniş yaptı: 2 yaralı
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Tatil cennetinde kabus gibi gün! Kahreden haberler peş peşe geldi
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor
2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası

2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik fatura
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda