Bilecik'te otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Yenişehir yolu Dereşemsettin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülçin Ö. idaresindeki 26 AFJ 278 plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Gülçin Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı