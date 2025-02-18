Bilecik'te Kontrolden Çıkan Cip Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan cip ilk olarak refüje çarptı, ardından karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Ali Burak Ş. idaresindeki 07 AYR 34 plakalı cip, Yeni Hastane kavşağı yan yol çıkışında kontrolden çıktı. Refüje çarpan araç karşı şeride geçti. Karşı şeritten bir aracın gelmemesi muhtemel bir facianın önüne geçerken kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK