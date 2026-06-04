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Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
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Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kent Ormanı girişine çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobil Kent Ormanı girişine çarparken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Bozüyük karayolunda meydana geldi. Kent merkezinden TOKİ istikametine seyir halindeki 36 EP 820 plakalı otomobil sürücüsü K.B. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan Kent Ormanı girişine çarparak durabilirken, meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan N.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince müdahale yapılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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