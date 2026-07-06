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Eski eşinin erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

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Bilecik'te 3 yıl önce boşandığı eski eşinin evine zorla giren M.B., eski eşinin erkek arkadaşı U.Ö.'yü bıçakla 5 yerinden ağır yaraladı. Zanlı kısa sürede yakalanarak 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Bilecik'te, 3 yıl önce boşandığı eski eşinin erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralanan zanlı polis ekripleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gece 03: 30 sularında Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Öksüzoğlu Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; M.B. 3 yıl önce boşandığı eski eşi Ö.Y. adlı kadının evine gitti. Eve zorla giren şahıs içeride eski eşinin erkek arkadaşı U.Ö. ile karşılaştı. İkili arasında kısa sürede tartışma yaşanırken, M.B. bıçakla U.Ö.'yü 5 yerinden yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs, kısa sürede saklandığı yerde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalanırken, ağır yaralanan U.Ö. olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bıçak darbelerinden biri akciğerine isabet eden şahıs Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan M.B, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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