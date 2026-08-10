Bozüyük'te Kepçe NATO Boru Hattını Patlattı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir şantiyede kepçeyle yapılan kazı sırasında NATO Akaryakıt Boru Hattı'na zarar verildi. İlk anda sızıntı meydana gelirken, ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yetkililerle koordinasyon sonrası hattaki akış kesildi ve yapılan kontrolde aktif sızıntı bulunmadığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir şantiyede kepçe NATO boru hattını patlattı.
Olay, Bozüyük ilçesi Dübekli mevkiinde bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kepçe ile yapılan kazı çalışması sırasında bölgede bulunan NATO Akaryakıt Boru Hattı'na zarar verildi. Olayın ilk anında boru hattında sızıntı meydana gelirken, ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik tedbirleri alınırken, NATO Akaryakıt Boru Hattı yetkilileriyle yapılan koordinasyonun ardından hattaki akış kesildi.
Akışın durdurulmasının ardından olay yerinde yapılan kontrolde aktif sızıntı bulunmadığı tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.