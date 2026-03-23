Bilecik'te kaygan yol kazaya sebep oldu : 2 yaralı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaygan yol nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Söğüt karayolunda Ahmet K. idaresindeki 34 RN 1659 plakalı araç, Eskişehir istikametinden Söğüt istikametine seyir halindeyken yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce yolun sağ tarafında bulunan demir bariyere çarptı, ardından savrularak yolun sol tarafındaki dağlık araziye çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Ahmet K. ile araçta yolcu olarak bulunan Harun A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı